'Nu titel voor Germaine binnen is, gaat ze voor échte droom: een kindje'

Germaine de Randamie is de eerste Nederlandse vrouw die de wereldtitel pakt in de Mixed Martial Arts. "En dat terwijl de Amerikanen dachten dat ze slechts als decorstuk zou figureren in de finale", zegt verslaggever Matthijs Weststrate. "Maar ze flikt het gewoon. Dat is wel een dingetje in die sport. Onderschat het niet: haar tegenstandster Holly Holm is een hele grote mevrouw."

Het lijkt erop dat dit haar laatste kunststukje is als freefighter. Ze heeft namelijk een sterke kinderwens.

"Ze gaat stoppen", weet Weststrate. Vorige week was hij bij haar voor een reportage. "Of dat per direct is, weet ik niet. Ze zag dit als het ultieme staartstuk in haar carrière. Ze wil zo graag een kindje en de jaren gaan tellen. Germaine vertelde dat ze klaar was voor 'het volgende leven'."