'Kunst-Oscar' voor tentoonstelling Jeroen Bosch

De veelbezochte tentoonstelling in het Noordbrabants Museum over de middeleeuwse Nederlandse schilder Jeroen Bosch is in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Global Fine Art Award 2016.

In New York kreeg het museum de prijs samen met het Prado-museum in Madrid. Bij het samenstellen van de expositie over het werk van Bosch hebben beide musea intensief samengewerkt.

Oscar

Museumdirecteur Charles de Mooij nam de prijs, ook wel gezien als de Oscar van de kunstwereld, in ontvangst. Het is niet de eerste prijs voor de tentoonstelling, maar het museum beschouwt de Award als de kers op de taart.

De tentoonstelling in Den Bosch was vorig jaar een doorslaand succes. In totaal 421.000 mensen bezochten het museum, waar 17 van de 24 bewaard gebleven schilderijen van de Bossche schilder te zien waren. Vorig jaar was het 500 jaar geleden dat Jeroen Bosch overleed.