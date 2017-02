De Randamie verovert als eerste Nederlandse vrouw MMA-wereldtitel

UFC-vechter Germaine de Randamie heeft geschiedenis geschreven door als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel in het Mixed Martial Arts (MMA) te winnen.

De 32-jarige Utrechtse nam het vannacht in New York op tegen de Amerikaanse Holly Holm (35) in de categorie vederlichtgewichten. Na vijf rondes vechten was er geen winnaar, maar de jury koos unaniem voor De Randamie als de nieuwe wereldkampioen Ultimate Fighting.

Het publiek was op de hand van de Amerikaanse, die een thuiswedstrijd speelde. Na de winst van De Randamie was er dan ook veel boegeroep te horen. In een interview gaf De Randamie aan dat ze het idee had dat haar tegenstandster niet wilde vechten. "Ik wel. Ik wil altijd vechten." De Randamie schreeuwde even later naar de zaal: "Nederland, jullie hebben een nieuwe wereldkampioen!"