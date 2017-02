Wekdienst van 12 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, door sneeuw is het in grote delen van het land glad. De komende uren wordt het overal droog en met name in de noordelijke helft van het land breekt de zon door. Het zuiden houdt veel bewolking. Het wordt 2 graden in het noorden tot 7 in Limburg. De komende week veel zon en een stuk minder koud.

Wat heb je gemist?

Gladheid door dik pak sneeuw

Vanaf Gelderland tot in Noord- en Zuid-Holland is de afgelopen avond en nacht 4 tot plaatselijk 8 centimeter sneeuw gevallen, meldt Weerplaza. In Twente heeft het even geijzeld. In het zuiden en noordoosten ligt volgens Weerplaza vrijwel geen sneeuw. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgegeven. Die waarschuwing, van het laagste niveau, geldt tot vanmiddag 12.00 uur.

'Noord-Korea test ballistische raket'

Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de Japanse Zee, zeggen Zuid-Korea en de VS. Volgens beide landen gaat het om een nieuwe provocatie van het regime van Kim Jong-un. Ook Japan heeft de test met de ballistische raket scherp veroordeeld. Het projectiel zou 500 kilometer hebben afgelegd voor het in zee belandde. Het was vermoedelijk een raket voor de middellange afstand.

Vlaams trio wint Leids Cabaret Festival

Het Vlaamse cabaret-trio De Hygiëna's heeft de juryprijs gewonnen op het Leids Cabaret Festival. De publieksprijs ging naar de Nederlandse Felix Heezemans. De prijzen werden gisteravond uitgereikt in de Leidse Schouwburg. De Hygiëna's staken er volgens de jury onder meer bovenuit vanwege hun "van veel fantasie getuigende absurde invallen". Ze gaan op tournee door Nederland samen met Heezemans en de derde finalist, 'PS en zo is het leven'.