Gladheid door dik pak sneeuw

Door een dik pak sneeuw kan het vanochtend behoorlijk glad zijn in Nederland. Vanaf Gelderland tot in Noord- en Zuid-Holland is de afgelopen avond en nacht 4 tot plaatselijk 8 centimeter sneeuw gevallen. Dat meldt Weerplaza.

De luchthaven Schiphol heeft ook te maken met een laag sneeuw. In Twente heeft het even geijzeld. In het zuiden en noordoosten van het land ligt volgens Weerplaza vrijwel geen sneeuw.

Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgegeven vanwege gladheid. Die waarschuwing (van het laagste niveau) geldt tot vanmiddag 12 uur.

De sneeuw zal vanochtend ongetwijfeld ook voor sneeuwpret zorgen, zegt Weerplaza, maar dat is voorlopig voor het laatst. Vanmiddag komt de temperatuur flink boven het vriespunt uit. Meteorologen voorspellen voor de komende dagen en ook op de langere termijn geen winterweer meer.