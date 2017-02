Vlaams trio wint Leids Cabaret Festival

Op het Leids Cabaret Festival is de juryprijs gewonnen door het Vlaamse trio De Hygiëna's. De publieksprijs ging naar Felix Heezemans.

De prijzen werden de afgelopen avond uitgereikt in de Leidse Schouwburg. De Hygiëna's, bestaande uit Tom De Rons, Jeroen Maris en David Vennix, staken er volgens de jury onder meer bovenuit vanwege hun "van veel fantasie getuigende absurde invallen".

Het publiek maakte een andere keuze en stemde op Heezemans, een stand-upcomedian geboren in Driebergen. De derde finalist was de Tilburgse formatie 'PS en zo is het leven'. De drie finalisten gaan de komende tijd gezamenlijk op tournee door Nederland.

Het Leids Cabaret Festival is een van de meest prestigieuze cabaretwedstrijden van het land. Tot de eerdere winnaars behoren Najib Amhali en Erik van Muiswinkel. Vorig jaar sleepte Martijn Kardol zowel de jury- als de publieksprijs in de wacht.