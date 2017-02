Nepwapen leidt politie naar hennepkwekerij

In Heeze is de Brabantse politie op een hennepkwekerij gestuit tijdens een onderzoek naar een bedreiging.

Een jongen van 16 werd verdacht van bedreiging met een nepwapen op een school in Valkenswaard. Na zijn aanhouding werd ook een jongen van 14 opgepakt, die het nepwapen in zijn bezit had.

Toen de politie een kijkje nam in de woning van de oudste verdachte bleek daar een professionele hennepkwekerij te zijn ingericht met zo'n 200 planten.

De twee jongens zitten dit weekend nog vast voor onderzoek. Voor de kwekerij heeft de politie nog geen verdachten aangehouden.