Jean-Marie Le Pen vervolgd voor haatzaaien

Het Franse Openbaar Ministerie heeft Jean-Marie Le Pen in staat van beschuldiging gesteld vanwege een antisemitische uitspraak aan het adres van de zanger Patrick Bruel. De oprichter van het Front National wordt vervolgd voor het zaaien van haat.

De zaak draait om een uitlating die Le Pen deed in 2014. In een filmpje op de Front National-site haalde hij uit naar een aantal critici, onder wie Bruel. "De volgende keer zullen we een oven voor hem bouwen", zei hij over de zanger, die van Joodse afkomst is.

Le Pen ontkent schuld. Volgens zijn advocaat zijn de woorden uit hun verband gerukt en "doelbewust verdraaid".

Onschendbaar

De 88-jarige Le Pen is vanwege dit en andere incidenten gebrouilleerd geraakt met zijn partij, die inmiddels wordt geleid door zijn dochter. Hij zit nog wel in het Europees Parlement namens de rechts-populistische partij.

Vanwege de beschuldiging van antisemitisme hief het Europees Parlement afgelopen najaar de onschendbaarheid van Le Pen op. Dat maakte de weg vrij voor vervolging van de politicus.