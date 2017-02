Bij Feyenoord blijven ze koel: 'van week tot week kijken'

In Rotterdam zeggen ze het nog niet hardop, maar de landstitel zit absoluut in het achterhoofd van de spelers. De thuiswedstrijd tegen FC Groningen gaf daar weer ook alle reden toe. Feyenoord sprankelt.

Toch blijft ergens de onzekerheid bij de koploper, ingegeven door een pijnlijke serie nederlagen van vorig seizoen. Het is exact een jaar geleden dat Feyenoord een bizarre reeks van zeven nederlagen neerzette.

Trainer Giovanni van Bronckhorst waakt dat zijn ploeg niet weer in een vrije val terecht komt. "Het is een wereld van verschil ten opzichte van vorig jaar", zegt hij. "Ik denk dat er geen valkuilen zijn. We moeten ons volgende week gewoon weer voorbereiden op ADO Den Haag."