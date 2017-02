Verdwenen antieke trouwjurk gevonden in hoekje failliete stomerij

Je moet er als bruid niet aan denken: je brengt je 150 jaar oude antieke trouwjurk naar de stomerij en als je het op wil halen blijkt de zaak ineens failliet te zijn. Het overkwam de 29-jarige Britse Tess Newall afgelopen najaar.

Maar het verhaal lijkt toch positief te eindigen, dankzij een bericht op Facebook. De trouwjurk, die nog van haar betovergrootmoeder is geweest, is weer terecht. Gevonden in een hoekje van het pand, waar de stomerij tot in oktober zat. Het verlossende telefoontje kwam van de verhuurder van het pand, vertelt Newall aan de BBC.

"Mijn ouders werden door hem gebeld, want zijn neef had het verhaal over de jurk gelezen." Newall doelt op haar Facebookpost, die meer dan 200.000 keer werd gedeeld. "Hij vond een stapeltje oude kant en realiseerde zich dat het de jurk wel eens kon zijn."

Bonnetje

De ouders van Tess Newall zijn meteen gaan kijken en het bleek inderdaad dé trouwjurk te zijn. "Het was niet schoongemaakt en het bonnetje zat er nog aan", zegt Newall.

Een deurwaarder, die ook bij de stomerij was, heeft de jurk vanwege een procedure nog wel meegenomen naar het kantoor in Glasgow. "Maar ons is verzekerd dat het maandag alsnog bij ons wordt bezorgd."

De Britse Tess Newall wil de jurk nog steeds laten schoonmaken. "Maar dan wel ergens waar het niet uit ons zicht kan raken."