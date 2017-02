Zwaargewonden door koolmonoxide op gloednieuwe kartbaan België

In de Waalse plaats Waver, iets ten zuiden van Brussel, zijn tientallen mensen onwel geraakt op een gloednieuwe kartbaan. De oorzaak is koolmonoxide. Bij zeker vijf van de slachtoffers is de vergiftiging ernstig, maar volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar.

De kartbaan was nog niet officieel geopend; dat zou komende dinsdag gebeuren. De baan was afgehuurd voor een privé-evenement. Zo'n 150 mensen waren binnen.

Onduidelijk is wat er precies is misgegaan. Mogelijk konden de uitlaatgassen op de baan niet wegkomen, doordat de afzuiginstallatie niet correct werkte.

Rampenplan

Volgens de regionale hulpdiensten zijn zeker zeventig mensen onwel geworden. Ze zijn nagekeken in ziekenhuizen in de omgeving. De vijf zwaargewonden zijn opgenomen.

De gemeente Waver stelde na het incident het rampenplan in werking. Familieleden en vrienden van de slachtoffers werden opgevangen en er werd een noodnummer opengesteld. Aan het einde van de avond, toen bleek dat geen van de slachtoffers in levensgevaar was, werd het rampenplan opgeheven.