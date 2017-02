Raketten ingeslagen in zwaarbeveiligde 'Groene Zone' Bagdad

In de voormalige Groene Zone in Bagdad zijn vanavond verschillende raketten ingeslagen. Wie ze heeft afgevuurd is niet duidelijk, maar het gebeurde vanuit een wijk waar veel aanhangers van de sjiitische geestelijk leider Muqtada al-Sadr wonen.

In het zwaarbeveiligde deel van de hoofdstad van Irak staan veel overheidsgebouwen en ambassades, waaronder ook de Nederlandse. De raketten hebben geen slachtoffers gemaakt. Ze sloegen in enkele uren na gewelddadige demonstraties tegen de Iraakse regering.

Duizenden aanhangers van Sadr demonstreerden tegen de corruptie bij de overheid. Veiligheidsdiensten schoten op de betogers en gebruiken traangas om hen te verspreiden. Bij de confrontaties zijn zeker vijf demonstranten en agenten om het leven gekomen. Een agent zou zijn overleden aan de gevolgen van schotwonden. Tweehonderd mensen zijn gewond geraakt.

Bloedverspilling

In een verklaring liet het kantoor van Sadr weten dat er excessief geweld is gebruikt tegen de demonstranten. In de verklaring wordt gewaarschuwd dat een volgende keer zal bloedverspilling niet zonder gevolgen blijven.

Tijdens eerdere demonstraties betraden aanhangers van Sadr de Groene Zone, maar het kantoor van de geestelijke heeft zijn aanhangers opgeroepen dat nu niet te doen. Premier Abadi van Irak heeft een onderzoek gelast naar de ongeregeldheden.

De aanhangers van de geestelijke eisen dat er hervormingen worden doorgevoerd. Met name de kiescommissie ligt onder vuur omdat die volgens de betogers corrupt is. De voorzitter van de kiescommissie zei in een interview met een lokaal tv-station er niet over te peinzen om op te stappen.

Internationale Zone

De Groene Zone heet tegenwoordig formeel de Internationale Zone en is weer in handen van de Irakese regering. Naast de Nederlandse ambassade bevinden onder meer de Amerikaanse, Australische, Britse en Egyptische ambassade bevinden zich in het gebied.