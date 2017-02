'Ik word bijna elke dag geslagen of geschopt, ik vang de klappen op'

De 10-jarige Zoë is blij dat ze er even tussenuit kan: "We zijn met een heel grote groep en dan is het heel gezellig om samen te kunnen spelen." Haar moeder is behandeld vanwege een psychiatrische ziekte. En een van haar broers heeft gedragsproblemen en loopt daarom bij een psycholoog.

Het logeerweekend van stichting Tante Joy doet Zoë goed. Ze ervaart het als prettig dat ze met lotgenoten is. "Het is heel fijn. Zo heb ik ook even mijn rust. We zijn hier allemaal namelijk een beetje hetzelfde." Ze gaat morgen dan ook met een blij gevoel naar huis. "Want ik heb me weer even kunnen opluchten."