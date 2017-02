Biatleet Doll pakt verrassend goud op de tien kilometer

Biatleet Benedikt Doll heeft bij de WK in Hochfilzen verrassend goud op de 10 kilometer sprint gewonnen. De Duitser verwees Johannes Thingnes Bo naar het zilver en titelhouder Martin Fourcade naar het brons. Doll won tot nu toe alleen WK-zilver op de estafette in 2016.

Op dit onderdeel werd hij in 2015 tiende en in 2016 33ste. De 26-jarige Duitser won individueel nog nooit een wereldbekerwedstrijd. Hij bleef in Oostenrijk foutloos bij het schieten en was op de finish liefst 23,7 seconden sneller dan tienvoudig wereldkampioen Fourcade.

Bo, de kampioen van 2015 op de sprint, leek Doll nog te verslaan, maar was 0,7 seconde te langzaam.