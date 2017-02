Zware overstromingen in Australië, backpacker Iris is wéér de dupe

Een boer uit Esperance bood uitkomst: "Hij heeft ons een slaapplaats aangeboden, daarom ben ik nu in Esperance." In het huis zitten nog meer toeristen.

De Nederlandse reist sinds afgelopen najaar door Australië en Nieuw-Zeeland en heeft het geluk niet aan haar zijde. In november kwam ze na een aardbeving al vast te zitten in het kustdorp Kaikoura in Nieuw-Zeeland. "Vrienden van me zeggen al dat ze niet meer met mij durven reizen", zegt Iris.