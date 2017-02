De hand van Sánchez helpt Arsenal langs Hull

Arsenal heeft na twee nederlagen op rij in een matige wedstrijd met enig geluk gewonnen van Hull City: 2-0. Na een half uur kwam Arsenal verdiend op 1-0, maar de treffer had geannuleerd moeten worden. Alexis Sánchez schoot tegen een verdediger aan, waarna de bal via zijn hand het doel in caramboleerde.

Hull drukte Arsenal na de rust terug en Petr Cech voorkwam met reddingen op inzetten van Lazar Markovic en Oumar Niasse de gelijkmaker. Daarnaast mazzelden de Gunners nogmaals toen Kieran Gibbs aan rood ontsnapte nadat hij de doorgebroken Markovic ondersteboven had gelopen. Sánchez schoot in de extra tijd na een counter de 2-0 binnen vanaf de stip na hands van Sam Clucas.

Arsenal klimt dankzij de zege naar de derde plaats in de Premier League. De ploeg heeft evenveel punten als de nummer twee, Tottenham Hotspur.