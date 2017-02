Superflitspaal België voor verkeersveiligheid en tegen terrorisme

De camera's werken met geavanceerde radars en camera's. Ze houden voertuigen tot op acht rijstroken in de gaten. Ze controleren onder meer op te hard of te zacht rijden, rechts inhalen, bumperkleven of over de vluchtstrook rijden.

Ook in Nederland is er interesse voor de camera, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Er wordt naar verschillende systemen gekeken.

In België wil de minister van Binnenlandse Zaken de nummerbord-gegevens van het cameraschild een jaar lang bijhouden. In Nederland heeft de Tweede Kamer ingestemd met het bewaren van de gegevens tot maximaal een maand. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen.