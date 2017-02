Bertens overleeft matchpoint en houdt Fed Cup-team in de race

Het Fed Cup-duel tussen Nederland en Wit-Rusland is na twee wedstrijden in evenwicht: 1-1. Zondag valt in Minsk de beslissing.

Michaëlla Krajicek opende de ontmoeting in de kwartfinales van de wereldgroep tegen Alijaksandra Sasnovitsj en verloor met 6-4, 3-6, 2-6. Kiki Bertens moest daarna alle zeilen bijzetten om met 3-6, 7-6 (6), 6-4 van Aryna Sabalenka te winnen.

Krajicek verzuimt door te drukken

Krajicek kreeg door de snelle baan in Minsk de voorkeur boven Arantxa Rus en Cindy Burger. Dat vertrouwen leek ze uit te betalen. Krajicek staat op de wereldranglijst 125 plaatsen lager dan Sasnovitsj (WTA- 128), maar daar was op de baan lange tijd niets van te merken.

De Nederlandse kende vanaf 1-3 een sterke fase. Ze pakte de set en kreeg daarna meerdere kansen op een break voorsprong. Die liet ze liggen waarna ze in de derde set (vooral op het conditioneel) kansloos was.