Bloedige confrontaties bij Groene Zone in Bagdad

De betogers eisen dat de regering hervormingen doorvoert, met name in de samenstelling van de Iraakse kiescommissie die volgens hen corrupt is. Ook eisen ze dat de volgende verkiezingen, gepland voor april, niet worden uitgesteld.

Mosul

Politici wil deze provinciale verkiezingen opschorten zolang het Iraakse leger nog verwikkeld is in de strijd om de tweede stad van het land, Mosul. Daarvan is een deel al heroverd op de strijders van Islamitische Staat, maar de volledige inname van de stad kost naar verwachting nog veel tijd.

De Iraakse veiligheidstroepen zetten traangas in en schoten met scherp om de betogers weg te houden van de Groene Zone. Nadat Al-Sadr zijn aanhangers had opgedragen de Groene Zone niet binnen te dringen, verspreidde de massa zich weer.

De invloedrijke sjiitische geestelijke heeft zich altijd fel verzet tegen de eveneens sjiitische regeringen die Irak bestuurden na de val van dictator Saddam Hussein. Hij werpt zich op als verdediger van de islam en de belangen van de arme Irakezen, en beschuldigt de bestuurders van grootschalige corruptie.

Vorig jaar eindigden betogingen van Al-Sadr-sympathisanten tot twee keer toe in de bestorming van de Groene Zone.