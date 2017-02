Stroomstoring Almelo voorbij

De grote stroomstoring in Almelo is voorbij. Alle huishoudens en bedrijven hebben volgens netbeheerder Cogas weer elektriciteit.

De storing ontstond rond 11.30 uur na een brand in een schakelhuis op een verdeelstation. Naar schatting 18.000 huishoudens en veel winkels werden getroffen. Op de meubelboulevard gingen grote winkels zoals de Praxis en Gamma dicht. De politie sprak eerder van meldingen van mensen die vast zouden zitten in een lift, maar die zijn niet bevestigd. Het ziekenhuis in Almelo werkte een aantal uren op noodstroom.

Als gevolg van de stroomstoring werken ook veel verkeerslichten in Almelo niet. Er werden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Rond 14.00 uur waren de problemen voorbij.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.