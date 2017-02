Justin wil de naam Kluivert nog groter maken

De portie Amsterdamse bluf heeft hij in ieder geval overgenomen van zijn vader. "Dat hoor ik wel vaker, dat zit echt in me", zegt Kluivert met een ondeugende glimlach. "Durven is heel belangrijk. Anders word je een normale speler en dat ben ik niet van plan te worden."

Voetbalfamilie

Vader Patrick Kluivert heeft vijf zoons en een dochter. Naast Justin zoeken ook Quincy, Shane en Ruben hun weg in het voetbal. Justin is zo trots als een pauw als hij over zijn broers vertelt, maar de 9-jarige Shane springt eruit.