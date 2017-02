Thessaloniki evacueert 75.000 inwoners om bom WO II

In de Griekse stad Thessaloniki is begonnen met de evacuatie van 75.000 inwoners, voorafgaand aan de demontage van een niet-geëxplodeerde bom uit de Tweede Wereldoorlog. Bij graafwerkzaamheden bij een benzinestation in het noorden van de dichtbevolkte stad werd de bom ontdekt.

De 500-ponder wordt morgen gedemonteerd en afgevoerd, een operatie die naar verwachting vijf tot acht uur zal duren. Iedereen die binnen een straal van twee kilometer rond de vindplek woont, moet voor 08.00 uur morgenochtend zijn huis uit zijn. Vandaag zijn twintig ambulances al druk met het overplaatsen van zo'n 300 gehandicapte en bedlegerige Grieken naar plekken elders in de stad.

Ook de 450 bewoners van een vluchtelingenkamp in het risicogebied worden geëvacueerd.

Beschadigd

Volgens een legerwoordvoer is de buitenkant van de bom te zwaar aangetast om vast te kunnen stellen of hij door de Duitsers of de geallieerden is afgeworpen. Maar in Griekse media komen bewoners aan het woord die zich nog kunnen herinneren dat Britse en Amerikaanse bommenwerpers in september 1944 het noorden van de stad aanvielen.

De bommen waren bedoeld om het spoortraject onklaar te maken, zodat de Duitsers niet langer per trein bevoorraad konden worden.