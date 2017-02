Judoka's snel onderuit in Parijs

De Nederlandse judoka's hebben op de eerste dag van het grandslamtoernooi in Parijs niet kunnen imponeren. Tornike Tsjakadoea strandde in de eerste ronde, Sam van 't Westende in de tweede ronde.

Het toernooi in Parijs is het eerste grote evenement waar de nieuwe regels gehanteerd worden. Zo is een straf niet meer bepalend in de reguliere tijd, zijn twee waza-ari's niet meer goed voor een ippon en is de yuko afgeschaft.

Tsjakadoea (-60 kg) verloor in de extra tijd met straffen van Vincent Marquest. Van 't Westende (-73 kg) won dankzij vier waza-ari's van Rudolphe Affro, maar belandde tegen Arthur Margelidon in een houdgreep.