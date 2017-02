Fed Cup-team op achterstand na nederlaag Krajicek

Het Nederlands Fed Cup-team is niet goed begonnen aan de wedstrijd tegen Wit-Rusland in de eerste ronde van de wereldgroep. Michaëlla Krajicek boog in Minsk met 6-4, 3-6, 2-6 voor Alijaksandra Sasnovitsj. Later vandaag ontmoet Kiki Bertens in de tweede partij Aryna Sabalenka.

Krajicek staat op de wereldranglijst 125 plaatsen lager dan Sasnovitsj (WTA- 128), maar de verschillen waren op de baan lange tijd klein.

Krajicek kende vanaf 1-3 een sterke fase. Ze pakte de set en kreeg daarna meerdere kansen om een break voorsprong te nemen. Sasnovitsj werkte die weg, ging veel gevarieerder spelen en liet Krajicek in de derde set kansloos.

Kwartfinales

De eerste ronde in de wereldgroep geldt meteen als de kwartfinales. Vorig jaar reikte het Nederlandse Fed Cup-team tot de halve finales, waarin Frankrijk te sterk was.