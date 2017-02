Haase loot Duitser Mayer in Rotterdam

Robin Haase treft in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam de Duitser Florian Mayer. Dat bepaalde de loting zaterdagochtend.

De Nederlander, die op basis van een wildcard meedoet, verloor in 2012 zijn enige eerdere ontmoeting met Mayer op het gravel van Hamburg.

Haase maakt voor de negende keer zijn opwachting in Ahoy en noteerde in 2008 zijn beste prestatie: een plek in de kwartfinales.