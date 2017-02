'De Stijl is na 100 jaar nog steeds fris en vitaal'

Een fundament voor die nieuwe beeldtaal werd gelegd door de schilders Mondriaan en Van der Leck. Mondriaan had al enkele jaren als kunstenaar in Parijs gewerkt, toen hij na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 besloot in het neutrale Nederland te blijven. In Laren leerde hij Bart van der Leck kennen, met wie hij bevriend raakte.

Van der Leck was onder de indruk van het abstracte werk van Mondriaan, die in Parijs in de stijl van het kubisme had gewerkt. Mondriaan liet zich op zijn beurt inspireren door Van der Leck, die werkte met de primaire kleuren rood, geel en blauw op een witte achtergrond.

"Dat kleurgebruik waar Mondriaan zo beroemd mee is geworden, was dus niet zijn eigen vinding. Dat was een idee van Van der Leck. In de tentoonstelling is die wederzijdse beïnvloeding heel mooi te zien", zegt Tempel.