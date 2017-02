Nuis heeft wereldtitel eindelijk binnen

Kjeld Nuis heeft voor het eerst in zijn carrière goud veroverd op de wereldkampioenschappen afstanden. De 27-jarige Leidenaar versloeg in een direct duel Kai Verbij, die op de derde plaats eindigde. De gouden tijd van Nuis was 1.08,26.

Het woord 'eindelijk' is bij Nuis zeker van toepassing. Hij staat al jaren aan de schaatstop, maar naast een tal van Nederlandse titels stond hij op mondiaal niveau nog nooit op de hoogste trede. Ook kwalificeerde hij zich nog nooit voor de Olympische Spelen.

Dit seizoen was Nuis is bloedvorm en was zijn vizier volledig gericht op de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung. In de achtste rit moest het gebeuren. En hij deed wat hij moest doen. Met 1.08,25 zette Nuis een scherpe tijd neer en toen volgde het wachten.

Nico Ihle en Vincent de Haître kwamen in de elfde rit niet onder de tijd van Nuis. De Haître kwam het dichtst bij de leidende tijd, maar hij strandde op 1.08,54. Ook Havard Lorentzen en Shani Davis haalden het niet. Zij werden respectievelijk vijfde en zesde.