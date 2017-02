Jarige Smeekens geniet na van gouden medaille

Jan Smeekens stapte zaterdagochtend met een lach van oor tot oor uit de bus. De kersverse wereldkampioen op de 500 meter maakte voor de laatste keer het loopje naar de ijsbaan. Niet om zelf te schaatsen, maar om gang te maken voor ploeggenoot Kjeld Nuis. En dat op zijn verjaardag.

"Ik heb niet heel goed geslapen, maar ik heb wel genoten. Door die spanning van de wedstrijd slaap je niet heel veel. Ik ben nog even de stad in geweest, dus het was leuk."

Smeekens gaat zaterdagavond al weer naar Nederland. "Ik hoop hier volgend jaar weer te zijn. Dat is het volgende doel. Nu is het nog even genieten van die geweldige titel. Ik heb heerlijk gereden en dat geeft een boost voor volgend jaar."

En dan moet het gebeuren op 19 februari 2018. Dan staat de olympische 500 meter op het programma.