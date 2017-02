Chinese blokjesfabrikant schiet Lego voorbij in duurzaam speelgoed

Er is heel veel belangstelling voor de duurzame blokjes, merkt hij. "Zelfs in landen als Turkije en in Oost-Europa zeggen inkopers: dit is waar we al heel lang op hebben gewacht." Ook vanuit de VS - met klanten als Walmart en Toys"R"Us een belangrijke markt voor BanBao - is er veel interesse. "We zitten helemaal volgeboekt met afspraken op de belangrijke New York Toy Fair volgende week."

Volgens Van Bommel zijn de blokjes net zo goed als het van olie gemaakte speelgoed. "Ze gaan net zo lang mee en het kleurbehoud is ook net zo goed." Opvallend is dat ze hier gemaakt worden en niet in China, ondanks dat daar de kosten lager zijn.

"We kijken niet naar de kosten, maar naar hoe we de productie op een efficiënte manier duurzaam kunnen maken. We willen Nederland daar graag van mee laten profiteren", legt Van Bommel uit.