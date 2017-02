'Beveiliging rechtbank Amsterdam schoot ernstig tekort'

De beveiliging van rechtszalen en cellencomplexen in de Amsterdamse rechtbanken schoot tot vorig jaar ernstig tekort, schrijft De Telegraaf, die zich daarvoor baseert op de inhoud van de documenten die de krant eerder deze week in handen kreeg. De Raad voor de Rechtspraak heeft de rechtbank vorig jaar gemaand "om de problemen snel op te lossen", zegt een woordvoerster in de krant.

De Raad, die ervoor moet zorgen dat rechters hun werk goed kunnen doen, kreeg vorig jaar april naar eigen zeggen een "brandbrief" van enkele beveiligers van de rechtbank. Daarin werd geklaagd over onderbezetting, een angstcultuur en een ondermaatse uitrusting van de beveiligingsdienst.

De Raad wijt de klachten aan de bezuinigingen op de rechtspraak, maar spreekt ook van "vriendjespolitiek en willekeur" bij de aansturing van de beveiligers.

Verouderde camera's

In de brandbrief schreven de beveiligers dat er na de aanslagen in Parijs in november 2015 geen extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen bij de rechtszalen en de cellen waar de verdachten en veroordeelden moeten verblijven voor en na de rechtszitting. Er werden geen extra mensen ingezet, de verouderde beveiligingscamera's werden niet vervangen en de door de beveiligers gevraagde kogelvrije vesten kwamen er ook niet.

In 2015 liet een nieuwe leidinggevende de situatie onderzoeken door een adviesbureau. Die stelde grote gebreken vast, waarna er maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de rechtbank op orde te brengen. Het oude hoofd beveiliging moest vertrekken.

De Telegraaf schrijft dat de rechtbank Amsterdam niet bereikbaar was voor een reactie op de beveiligingsproblemen. De rechtbank heeft gisteren aangifte van diefstal gedaan van documenten die bouwvakkers eerder deze week uit het oude gerechtsgebouw aan de Parnassusweg meenamen. Die documenten kwamen bij De Telegraaf terecht.

Volgens de rechtbank zaten de documenten in afgesloten containers, die op een plek stonden waar geen onbevoegden bij kunnen. De bouwvakkers die meewerken aan de renovatie van het gebouw, zeggen dat ze de papieren tussen het puin aantroffen.