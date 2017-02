Feyenoord, de Rotterdamse victorie begon in Groningen

De rappe buitenspeler vloog over het veld en noteerde de eerste hattrick uit zijn carrière. De honger van Elia was duidelijk zichtbaar en straalde af op het hele elftal. "We moeten zorgen dat we met beide benen op de grond blijven staan en hongerig blijven", sprak de hoofdrolspeler in augustus.

'Iets moois'

Ook Van Bronckhorst temperde de verwachtingen na de overtuigende zege in Groningen. "Het is pas de eerste wedstrijd. Er volgen er nog 33. We zullen dit moeten vasthouden en hard blijven werken om iets moois te behalen."

Dat is tot nu toe gelukt. De hoop in de stad Rotterdam verandert steeds meer in geloof. Bij geen club is de hunkering naar de titel groter, nergens zit het verlangen naar de kampioensschaal dieper dan bij de club aan de Maas.