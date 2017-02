120 grienden gered in Nieuw-Zeeland, 300 dood

Grienden, dolfijnachtigen, spoelen vaker aan in Nieuw-Zeeland, doordat ze achterna gezeten worden door roofdieren, te lang achter prooi aangaan of soortgenoten willen beschermen. Zulke grote aantallen komen echter zelden voor.

Dit was de op twee na grootste groep die ooit aanspoelde: in 1918 kwamen er zo'n duizend op de kust vast te zitten, in 1985 450 stuks.

Ontbinding

Nu de levende dieren zijn gered moeten de autoriteiten bepalen wat er moet gebeuren met de karkassen die op het strand zijn achtergebleven. Mogelijk zullen de resten worden achterlaten op het weinig gebruikte strand, om daar te ontbinden.

De karkassen naar zee slepen lijkt geen optie, omdat men bang is dat door het ontbindingsproces de lichamen zullen blijven drijven en zo op drukkere stranden terecht zullen komen.