Ook Kieskompas weer online

Voor wie wat hulp kan gebruiken om een keuze te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen is vannacht het Kieskompas online gegaan. Aan het begin van de week was de Stemwijzer al de lucht in gegaan.

Net als bij de Stemwijzer moeten de gebruikers van het Kieskompas hun mening geven over dertig politieke stellingen. Bij de Stemwijzer kan slechts eens, oneens of geen van beide worden geantwoord, Kieskompas geeft de invullers een schaal met vijf opties. Ook vraagt Kieskompas gebruikers nog hun mening te geven over de premierskandidaat van partijen.

Daarnaast laat Kieskompas grafisch iemands plek in het politieke landschap zien, terwijl Stemwijzer een rangorde van partijen presenteert met de percentages waarmee de keuzes overeenkomen met het partijprogramma's.

Miljoenen bezoekers

Kieskompas begon in 2006 als een initiatief van Trouw en politicoloog André Krouwel. Bij de vorige verkiezingen maakten meer dan 2 miljoen mensen er gebruik van. De Stemwijzer, die al sinds 1989 bestaat, had toen bijna 5 miljoen bezoekers.

De schatting is dat zo'n 40 procent van de kiezers bij een stemhulp langsgaat.