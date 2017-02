Poolse premier gewond bij auto-ongeluk

De Poolse premier Beata Szydlo is gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ook de chauffeur van haar dienstauto liep verwondingen op bij de botsing.

De colonne van de premier haalde een Fiat in bij Oswiecim, bekend van het concentratiekamp Auschwitz. De 21-jarige bestuurder van die auto sloeg plotseling links af en raakte de auto van de premier. Die kwam tot stilstand tegen een boom.

De chauffeur van de dienstauto brak zijn been en bekken. De premier raakte volgens een woordvoerder minder zwaar gewond: "Ze heeft vooral blauwe plekken en schaafwonden." Toch werd ze liggend met een nekbrace per helikopter naar een ziekenhuis in Warschau gevlogen voor observatie.

Derde botsing

Het is nog niet duidelijk waarom de Fiat ineens afsloeg. Volgens een regeringsbron wijst niets op een aanslag. Ook was de bestuurder niet dronken.

De botsing is het derde verkeersongeluk van een Poolse politicus in elf maanden tijd. De minister van Defensie had vorige maand een soortgelijke aanrijding, president Duda had vorig jaar wat blikschade na een botsing.