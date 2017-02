Nederlands echtpaar overleefde Taliban-aanslag

Een Nederlands echtpaar heeft vorig jaar een aanslag door de Taliban overleefd. Het stel van 70 en 73 reisde met acht anderen en een chauffeur in een busje door Afghanistan. Ze werden beschoten met een antitankwapen, schrijft de Volkskrant.

De granaat raakte het rechtervoorwiel, waardoor er zes lichtgewonden waren. Ria van Santen werd in haar been getroffen door zo'n twintig granaatscherven, vertelt ze tegen de krant.

Tot nu toe was alleen bekend dat Britten, Amerikanen en Duitsers de aanslag hadden meegemaakt. Het Nederlandse stel hield er behalve de verwondingen een schade van 20.000 euro aan over. Die kunnen ze nergens verhalen.

Negatief reisadvies

Er gold op het moment van hun reis een negatief reisadvies. Het Nederlandse paar liet zich door een Engelse reisorganisatie overhalen om toch te gaan. Daar hebben ze nu spijt van. "Afghanistan is een extreem mooi land, maar niemand moet erheen", aldus Van Santen.

De Nederlanders overwegen wel om de helft van hun reissom op te eisen bij de reisorganisator, het Engelse Hinterland Travel. Ze verwijten de eigenaar dat hij hen over land heeft gevoerd waar de Taliban actief is. Hun beslissing hangt af van de uitkomst van een rechtszaak die in Engeland door een reiziger is aangespannen.