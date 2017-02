Goede generale Napoli voor confrontatie met Real

Napoli reist komende week met vertrouwen naar Madrid voor de eerste confrontatie (woensdag) met Real in de achtste finales van de Champions League. Napoli versloeg vrijdagavond in de Serie A het laaggeklasseerde Genoa met 2-0.

De Pool Piotr Zielinski bracht de Napolitanen in de 50ste minuut aan de leiding met een strak schot laag in de hoek. In de 68ste minuut stond Dries Mertens, de man in vorm bij Napoli, aan de basis van de 2-0 van Emanuele Giaccherini.

De Belg hield na een goede actie aan de linkerkant van het strafschopgebied het overzicht door de bal op een presenteerblaadje aan de inkomende Giaccherini te geven.

Tweede plaats

Napoli (51 punten uit 24 duels) neemt door de winst voorlopig de tweede plaats van AS Roma (50 punten) over. De Romeinen komen zaterdag in actie tegen degradatiekandidaat Crotone. Juventus is nog altijd soeverein lijstaanvoerder met 57 punten uit 23 duels.