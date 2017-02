Ongelukken door gladheid en sneeuw

Op verschillende plekken in het land zijn verkeersongelukken gebeurd door gladheid. Vooral uit de omgeving van Rotterdam en Den Haag kwamen veel meldingen. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in het hele land op om hun rijgedrag aan te passen.

Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er sinds 19.00 uur ruim dertig ongelukken gebeurd. Bij de meeste ongevallen gaat het om blikschade.

Het KNMI heeft in het hele land code geel afgegeven vanwege de gladheid, die wordt veroorzaakt door sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. Deze waarschuwing geldt tot zaterdag 16.00 uur. Dan is de temperatuur waarschijnlijk weer hoog genoeg om de gladheid te laten verdwijnen. Door het weinige verkeer in het weekend wordt het strooizout niet goed in het asfalt gereden.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om rustig te rijden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en voldoende afstand van voorgangers te houden.

Snelwegen

In de richting van Europoort naar Rotterdam zijn op de A15 vijf auto's op elkaar gebotst. De weg werd vlak voor Spijkenisse afgesloten om de voertuigen te bergen en te strooien, daarna werd de A15 weer vrijgegeven.

De A13 van Rotterdam naar Den Haag werd ter hoogte van Delft afgesloten door een ongeval met meerdere auto's. Volgens de ANWB is de brandweer ingezet om een beknelde bestuurder te bevrijden.

Ook op de A16 zijn ongelukken gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug werd de weg richting Rotterdam enige tijd afgesloten. In Cruquius belandde in auto door de gladheid tegen de gevel van een huis.

Ziekenhuis

In het Overijsselse Beerze moesten twee mensen naar het ziekenhuis vervoerd worden nadat zij met een auto tegen een boom waren gebotst. Mogelijk speelde de gladheid bij dit ongeluk ook een rol.