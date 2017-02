Zaalhockeyers Amsterdam tweede na twee duels

De zaalhockeyers van Amsterdam staan na twee duels op de tweede plaats in groep B van de Europacup. In Wenen werd het eerste duel verloren van Partille SC uit Zweden: 2-1. Het tweede duel tegen het Spaanse SPV Complutense werd wel in winst omgezet. Amsterdam won met 5-4.

Zaterdag speelt de ploeg het derde en laatste duel. Dan is SV Arminen uit Oostenrijk de tegenstander. De eerste twee ploegen uit de groep plaatsen zich voor de halve finales. Arminen is koploper na twee overwinningen.

Zondag staat de finale van het Europacup-toernooi op het programma.