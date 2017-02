Miljoenen aan coke op Brits strand

Op het strand bij de Britse badplaats Great Yarmouth, in het graafschap Norfolk, is een grote hoeveelheid cocaïne aangespoeld. De drugs waren verpakt in rugzakken en werden gisteren en vandaag gevonden.

Het gaat om zeker 360 kilo coke, met een straatwaarde van bijna 50 miljoen pond (59 miljoen pond). De Britse politie denkt dat er de komende dagen nog meer drugs zullen aanspoelen en heeft het publiek gevraagd op te letten of er nog meer rugzakken op het strand liggen.

De politie onderzoekt nog waar de coke vandaan komt en wat de bestemming was. Het is volgens een woordvoerder buitengewoon onwaarschijnlijk dat het de bedoeling was dat de drugs op het strand bij Great Yarmouth terecht zouden komen.