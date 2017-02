Onderzoeksraad haalt uit naar chemiebedrijf BASF

Bij chemiefabriek BASF in De Meern zijn de afgelopen jaren 22 incidenten geweest. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport naar aanleiding van een ongeluk in 2015, toen een gevaarlijke stof vrijkwam.

Naast het lek in februari 2015 ging het twee keer om grote ongelukken. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid nam de fabriek ondanks die incidenten geen maatregelen. Het bedrijf concludeerde in 2012 zelf wel dat er installaties moesten worden vervangen, maar dat gebeurde niet.

"De ontoereikende situatie bleef daardoor bestaan met meerdere ongevallen als gevolg", schrijft de Onderzoeksraad in het rapport. Pas twee jaar later, nadat BASF onder verscherpt toezicht was gesteld, voerde het bedrijf wijzigingen door.

Desondanks kwam het in februari 2015 tot een nieuw incident. Er kwam 75 kilo nikkeloxide vrij, een poeder dat bij inhaleren kankerverwekkend kan zijn. Volgens BASF zijn er geen aanwijzingen dat de betrokken medewerkers schade aan hun gezondheid hebben opgelopen.

Verbetering

Het internationale chemiebedrijf laat in een reactie aan RTV Utrecht weten dat de boel inmiddels een stuk veiliger is. Volgens het bedrijf zijn er nieuwe managers aangesteld. Ook benadrukt BASF dat de productie van april tot juni 2015 is stilgelegd en dat er actief wordt gecommuniceerd met buurtbewoners in De Meern.