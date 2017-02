OM eist zeven jaar cel tegen bomtasman Doesburg

Tegen 'bomtasman' Abdel O. is voor de rechtbank in Arnhem zeven jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie was de 41-jarige O. van plan om een aanslag te plegen in Nederland.

De man werd in juni 2015 in Doesburg aangehouden nadat hij een tas met explosieven had weggegooid op straat. Volgens Omroep Gelderland deed hij dat na een conflict met de moeder van zijn kind.

Vorig jaar begon justitie een onderzoek naar de man, omdat er informatie was dat hij contact had met zowel een Franse als Belgische extremist in Syrië. Tegen hen zou de verdachte gezegd hebben dat hij een aanslag in Nederland wilde plegen en daarna naar Syrië zou reizen.