Supermarktketen Plus schrapt banen distributiecentra

Supermarktketen Plus schrapt de komende jaren 260 banen. Het bedrijf sluit de vier regionale distributiecentra in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort. In plaats daarvan komt er een groot distributiecentrum.

In de vier huidige distributiecentra werken ongeveer 700 mensen. Dat zijn vaste medewerkers en werknemers met tijdelijke contracten. In totaal gaat het om 435 voltijdsbanen. De medewerkers hebben de toekomstplannen van de directie vandaag te horen gekregen.

Het nieuwe distributiecentrum komt in Tiel te staan en gaat alle Plus-supermarkten bevoorraden. Er is plek voor 250 voltijdsbanen. De verwachting dat 175 worden ingevuld door huidige medewerkers.

In 2020 moet de bouw klaar zijn en worden de activiteiten van de huidige centra overgeheveld. Plus gaat met de ondernemingsraad en vakbonden over de plannen in gesprek.