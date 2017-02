Wil je aandacht voor je standpunt? Zet het in de krant

Het is dé manier om je te laten horen tegenwoordig: niet via Twitter of Facebook, maar ouderwets via een advertentie in de krant. Premier Rutte deed het met een 'fatsoensoproep' in de landelijk dagbladen en Hugo Borst met een paginagrote advertentie in het AD voor betere ouderenzorg.

Vanochtend verschenen er weer twee manifesten in kranten. In een advertentie in NRC spreekt een groep artsen zich uit tegen euthanasie bij demente ouderen. En in de Volkskrant doet een groep, die zich 'Wij zijn Nederland' noemt, een oproep aan alle Nederlanders die hechten aan fatsoen om zich te laten horen. Dit laatste manifest is gefinancierd door de PvdA.