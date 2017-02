Wapenmaniak veroordeeld, maar hoeft niet meer de cel in

Een man van 56 uit Den Helder die een enorm arsenaal aan vuurwapens in bezit had, hoeft niet terug de cel in. De rechtbank in Alkmaar veroordeelde hem tot zestien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk. Hij heeft in 2013 al vier maanden in voorarrest gezeten; daarom hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Hij krijgt ook een werkstraf van 240 uur.

De straf valt lager uit dan wat het Openbaar Ministerie had geëist: de openbaar aanklager wilde een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hoewel de man al in 2013 werd betrapt, pakte het OM de zaak pas vorig jaar weer op. De man werd toen voor de tweede keer opgepakt.

De politie kwam hem in 2013 op het spoor in het onderzoek naar het 'explosievenhuis' van een inmiddels overleden vrouw, met wie hij goed bevriend was. Bij die vrouw werden vuurwerk, wapenonderdelen, munitie en chemicaliën gevonden. Een woonblok werd na de vondst dagenlang geëvacueerd.

Cowboytje spelen

Voor de nu veroordeelde man geldt dat hij zijn schuur had omgebouwd tot een schietbaan waar hij wapens uitprobeerde. Agenten vonden in de schuur een enorme hoeveelheid wapens en munitie. Zijn zoontje mocht "cowboytje spelen" met een onklaar gemaakt wapen.

Volgens het OM voelde het prutsen aan wapens voor de man als een soort drug. De verzameling was volgens de aanklager "zeer omvangrijk" en "van een orde zoals ik niet eerder heb gezien".

Als de man binnen drie jaar weer in de fout gaat, moet hij de rest van zijn straf alsnog uitzitten. Ook moet hij zich melden bij de reclassering. De wapenliefhebber werkte als burgermedewerker voor de marine.