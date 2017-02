Bussemaker: bureaus geven soms onterecht dyslexieverklaring

De diagnose dyslexie wordt soms onterecht gesteld, omdat er bedrijven zijn die daar belang bij hebben, zegt minister Bussemaker. Zij reageert op onderzoek van hoogleraar Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Bosman doet sinds 2007 onderzoek naar dyslexie. Zij stelde gisteren met een aantal andere hoogleraren dat het almaar groeiende probleem niet aan de kinderen ligt, maar aan slecht onderwijs.

Bussemaker denkt dat dit een verklaring kan zijn, maar er spelen volgens haar meer dingen. Ze zegt dat sommige kinderen te gemakkelijk het etiket 'dyslexie' opgeplakt krijgen, omdat er bureaus zijn die ervan leven.

"Het is heel simpel: degenen die zo'n etiket afgeven, willen aan de wensen van de ouders tegemoetkomen. Ze willen namelijk ook andere ouders en kinderen langs krijgen."

Druk

Ze wijst erop dat de druk van ouders - die volgens haar ook op andere terreinen in het onderwijs speelt - bij dyslexie een rol kan spelen. "En er kan zelfs druk vanuit de school zijn, die wat extra ondersteuning wil krijgen."

Volgens Bussemaker is het onderzoek dat Bosman doet "heel belangrijk". Maar ze wil nog geen definitieve conclusie trekken. "Ik wil niet nu al zeggen: de oorzaak van het groeiend aantal leerlingen met dyslexie is dit of dat. Maar ik neem dit onderzoek heel serieus."

De minister zei onlangs al dat er zorgelijk veel leerlingen met een dyslexieverklaring zijn. Ze zegt dat er heel gerichte eisen worden gesteld op de pabo's, zodat er docenten worden opgeleid die goed taalonderwijs geven.