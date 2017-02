Gastouder van doodgeschudde baby vrijgesproken

De gastouder die een baby doodschudde is vrijgesproken van doodslag. De rechtbank van Breda is ervan overtuigd dat ze met haar handelen juist probeerde de baby te redden.

De oppas trof het vier maanden oude jongetje bewusteloos aan. Ze pakte volgens haar verklaringen de jongen op en schudde hem om hem weer te laten bijkomen. Ze belde ook 112. Het jongetje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een week later overleed aan hersenletsel.

Over de oorzaak van het overlijden van de baby waren de deskundigen het niet eens. De rechtbank volgt de verklaring dat het moet zijn gekomen door krachtig heen en weer schudden van de baby, maar gaat ervan uit dat de gastouder niet met opzet heeft gehandeld.

De moeder van het kind heeft altijd achter de gastouder gestaan en is er ook van overtuigd dat ze onschuldig is. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist en gaat in hoger beroep.