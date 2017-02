Nieuw reddingsvest voor vissers: lichter en met baken

Omdat vissers hun reddingsvest nooit aandoen - dat vinden ze te onhandig - is er nieuwe versie ontwikkeld.

De vissers vonden het oude niet lekker zitten. "Zo’n vest zit niet lekker, het belemmert je in je beweging, gaat vreselijk stinken. Vesten bliezen zich spontaan op als ze een plens zeewater over zich heen kregen," meldt de Vissersbond.

Het nieuwe exemplaar wordt vanmiddag in Stellendam overhandigd aan de bemanning van vissersschip TH-10, meldt RTV Rijnmond. Visser Johan Baaij van die kotter werkte met de bemanning van drie andere schepen mee aan de ontwikkeling van het vest. Ze hebben prototypes getest tijdens hun werk aan boord.

Baken

Nieuw is het baken dat wordt geactiveerd als een visser overboord slaat. Daardoor kunnen reddingsdiensten tot op 8 kilometer afstand het slachtoffer traceren op zee. Het baken blijft 36 uur uitzenden. De Vissersbond is met name daar blij me: "Veilig naar zee, veilig weer thuis."

De Nederlandse visserijvloot omvat zo'n 600 schepen.