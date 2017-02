Tuchtcommissie spreekt Heracles-keeper Castro vrij

Bram Castro is zaterdag toch inzetbaar voor Heracles Almelo in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. De doelman wordt niet geschorst voor zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Willem II. De tuchtcommissie van de KNVB sprak hem vrijdag vrij.

Afgelopen zaterdag kreeg Castro op bezoek bij Willem II al na 21 minuten de rode kaart nadat hij Obbi Oulare in het strafschopgebied onderuit gehaald zou hebben. Fran Sol benutte de strafschop, maar Heracles trok met tien man na rust de wedstrijd naar zich toe: 1-3.

Castro was niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van een duel schorsing. Daarom werd de zaak donderdagavond mondeling behandeld in Zeist.