Nieuwe eigenaar McGregor discrimineerde oudere werknemers

De nieuwe eigenaar van kledingmerk McGregor heeft zich schuldig gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. Werknemers die er langer dan zeven jaar werkten, kregen geen nieuw dienstverband bij Dorniger.

Het was volgens de nieuwe eigenaar te duur, omdat bij een overname het aantal dienstjaren blijft bestaan. Aan het aantal dienstjaren is een transitievergoeding gekoppeld. Als er te veel voor de overname zou moeten worden betaald, was een doorstart volgens Dorniger onmogelijk.

Negen medewerkers van McGregor en Adam Menswear stapten naar het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt nu dat er in acht gevallen sprake was van leeftijdsdiscriminatie.

Gevolgen

Volgens het college is het algemeen bekend dat oudere werknemers moeilijker een andere baan vinden. De gevolgen daarvan zijn groot, vooral doordat de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder opschuift. Het College voor de Rechten van de Mens gaat het probleem onder de aandacht brengen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een uitspraak van het college is niet bindend.