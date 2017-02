Boete voor Franse boer die migranten helpt

Een Franse boer die illegale migranten helpt de Italiaans-Franse grens over te komen, is door de rechter veroordeeld tot een geldboete. De biologische boer Cedric Herrou kwam internationaal in het nieuws met steun aan vluchtelingen in zijn regio, de Roya-vallei.

Een kleine groep burgersmokkelaars helpt al een paar jaar migranten. Eerst door eten te brengen naar de Italiaanse grensplaats Ventimiglia. Later ook door deze mensen mee te nemen naar Frankrijk.

Op het terrein van Herrou wonen vaak meerdere vluchtelingen tegelijk; hij hielp al enkele honderden mensen aan tijdelijk onderdak, voedsel en bij hun reis verder door Europa. Zelf zegt de boer dat hij dit doet omdat het een groot probleem is, er gezinnen zijn die lijden en mensen op hun reis zijn omgekomen.

Celstraf geëist

Het Franse openbaar ministerie had acht maanden voorwaardelijk geëist, omdat hem onder meer ook ten laste werd gelegd dat hij mensen onderdak verleende in een verlaten vakantieoord. De rechter achtte echter alleen bewezen dat Herrou migranten hielp op Italiaans grondgebied. De opgelegde boete bedraagt 3000 euro.

Het werk van Herrou krijgt veel bijval, maar er is ook kritiek. Bij de behandeling van zijn zaak werd door een paar honderd mensen gedemonstreerd.

Via het Italiaanse Ventimiglia proberen veel migranten de grens met Frankrijk over te steken. Het zijn vaak jonge mannen van Sudanese, Eritrese of Afghaanse afkomst.